Симферопольские коммунальщики не могут избавиться от уличных граффити

Проблема граффити является очень масштабной для крымской столицы. Фото: Пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе продолжается борьба с уличным вандализмом в виде граффити, но полностью избавиться от рисунков, которые портят объекты городского имущества пока не получается, заявил директор предприятия «Город» Антон Гумен.

Одной из самых болевых точек в городе является набережная Салгира. На каждом шагу здесь можно встретить пестрые рисунки в переходах, на плитках и скамейках.

- Сотрудниками моего предприятия ведется, наверное, уже не работа, а это уже больше похоже на борьбу. Систематически несколько раз в неделю в данном переходе в том числе мои сотрудники отмывают, стирают надписи, которые мы видим на новой плитке, - отмечает Гумен. - Это тема, касающаяся всех наших общественных пространств: парки, скверы, центральные улицы, все зоны отдыха, где отдыхает молодежь.

По словам директора предприятия, проблема граффити является очень масштабной для крымской столицы, поэтому нужно привлекать всех нарушителей к ответственности, а рядом будут находиться полицейские патрули.

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