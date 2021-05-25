Евпаторийка Наталия Филиппова завоевала «золото» и стала чемпионкой Европы по бодибилдингу

В 2017 году на чемпионате Европы по бодибилдингу, который проходил в испанской Санта-Сусанне, Наталия Филиппова стала бронзовым призером соревнований. Фото: Архив "КП"

Крымчанка Наталия Филиппова стала чемпионкой Европы по бодибилдингу, передает Крымская газета.

Соревнование сильнейших бодибилдеров прошло в Испании, городке Санта-Сусанна. Крым представляла Наталия Филиппова. Несмотря на закрытые границы по всему миру и ограничения из-за пандемии, на состязание приехало больше тысячи участников из разных стран.

Уточняется, что это сильнейший турнир, участие в котором принимают лучшие спортсмены своих стран. Из-за невероятного количества заявок, конкуренция была очень жесткая.

Наталия Филиппова выступила в номинации «Бодифитнес», сразу в двух категориях: в своей ростовой женской категории и в группе мастеров (спортсмены старше 35 лет).

– При подготовке к соревнованиям по бодибилдингу необходимо в первую очередь выбрать подходящую для себя номинацию. И дальше уже строить тело таким образом, чтобы пропорции соответствовали ее требованиям. В бодифитнесе, где я выступала, необходимо подчеркнуть V-образность силуэта, то есть наличие плечей, спины, максимально узкой талии и развитость бедер, – рассказала Наталия Филиппова.

В ростовой категории крымчанка попала в первую шестерку (по правилам бодибилдинга в финал выходят шесть спортсменов), заняв пятое итоговое место. А вот в «мастерах» Наталию ждал больший успех: она показала максимальный результат. Евпаторийская атлетка завоевала «золото» и стала чемпионкой Европы.

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