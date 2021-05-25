Симферополь и Севастополь 26 мая частично останется без света

Свет отключат временно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

26 мая в отдельных районах Симферополя и Севастополя возникнут перебои с подачей электричества.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Крымских Партизан, 2а, 2б, 4/55, 6-16а (чет), 30, 32;

ул. Балаклавская, 3-9 (нечет), 18-28(чет), 17-33(нечет), 35а;

ул. Поповкина, 28-32 (чет);

ул. Севастопольская, 72/4;

ул. Гражданская 110-120(чет);

ул. Трубаченко, 25;

ул. Ливневая, 12-32(чет);

пер. Ореховый, 8-24(чет), 9-29(нечет);

пер. Русский, 10-30(чет), 11-31а/12(нечет);

ул. Барышева, 34-50(чет), 23-33(нечет);

ул. Надинского, 22-26(чет), 19-21/35(нечет);

ул. Октября, 14-34(чет), 13-23(нечет);

просп. Победы, 176/13;

микрорайон Каменка – садовые товарищества: «Дзержинец», «Рябина», «Дорожник», «Снежинка», «Домостроитель», «Шинник», «Молочник», «Энтузиаст», «Механизатор», «Консервщик», «Монтажник», «Строитель», «Мечта», «Мотор», «Уют», «Уют 1», «Здоровье», «Восход», «Ударник», «Лаванда», «Ремонтник», «Вымпел», «Мелиоратор», «Швейник», «Колос», «Пчелка», «Химик», «Машиностроитель», «Дружба», «Привал», «Ягодка-Крым», «Садовод», «Изыскатель» («Садовод 2»), «Водник», «Автомобилист», «Автомобилист 1», «Автобусник», «Полет», «Скала», «Степное»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 12.00

ул.9 Радарная 1-7;

ул.10 Радарная 2-10,3,7,49;

ул. Радарная 4,1,7,21;

ул.14 Радарная 4,6,10,1,3;

ул.13 Радарная 4,13-А,3-11;

ул. 11 Радарная 2,4,3,5;

ул. 12 Радарная 4,6,12,14,1,3;

пер. 3 Радарный 1-А,1;

СТ «Ветеран Эскадры» 86-А,10,12,20,26,34,40,44,48/5,90,51-А,7,13,15,19,23,25,29,31,39;

ул.1 Радарная,1,21-23;

шоссе Радарное 33,39,45;

пер.Радарный 2,6;

пер. 2-й Радарный 2,6

с 9.00 до 15.00

ул. Степаняна 12;

ул. Адмирала Фадеева 27-33;

ул. Адмирала Юмашева 17,19,19-Г,25,27

ул. Генерала Петрова 46,48;

ул. Крутая 4; ул. Пионерская 1-А;

ул. Салтыкова-Щедрина 2-8,7-А,1-19;

ул. Фурманова 35;

ул. Карантинная 3-29,39-47,47-А,4-12

с 9.00 до 17.00

ул. Николая Музыки 43,18,22,28,32;88-А,92-98;

пр. Генерала Острякова 172-А;

ул. Олега Кошевого 7,9;

ул. Короленко 43,45;

ул. Лобанова 18-А;

ул. Якова Иванова 26-40,15,17

с 8.00 до 17.00

пос. Водоканал: ул. Илистая 5-Б; 10; 3-9(нечет); ул. Лесная 1/1, 2/2, 2/9,2-Г,2-А,2-12(чет); 1-11(нечет); ул. Плотинная 4, 8, 10; 5-15(нечет); ул. Фонтанная к.288,2-10(чет); 1-13(нечет); ул. Школьная 4

с 8.00 до 16.00

ул. Молодых Строителей 2,6-16(чет),20,24-а,24-б.

с 8.00 до 17.00

пос. Сахарная головка, пос. Октябрь – ул. Чернореченская 125.

с 11.00 до 17.00

КСП Память Ленина 2, 422, 474, 594, кад.49, 405, 429, 593

с. Родное: ул. Яны Дунья 14,18,22-24(чет), 1-5(нечет),9,17-19(нечет),23, ул. Новая жизнь 18, 17, ул. Садовая 2-24(чет),50, 1-31(нечет), ул. Умерова 2-6(чет), 3-7(нечет), ул. Новая 2-32(чет), 19-А,1-33(нечет), ул. Сумская 8-42(чет), 7-43(нечет), ул. Сахалина 2-10(чет),16,22, 1-9(нечет), 13-15(нечет), ул. Центральная 2-40(чет), 1-41(нечет), ул. Водопадная 2-8(чет), 1-7(нечет), ул. Школьная 8-30(чет), 7-29(нечет), ул. Сумская 2-6(чет), 1-5(нечет), ул. Центральная 23

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