Севастопольский Офицерский бал и «Крымская Роза» объединились в рамках акции посткроссинга

По традиции Севастопольский бал пройдет на площади Михайловской Береговой батареи

В этом году VIII Международный Большой Севастопольский Офицерский Бал пройдет 20 июня. Событие будет посвящено 325-летию Военно-Морских Сил РФ, Дню России, Дню города-героя Севастополя и 115-летию со дня рождения великого русского композитора Дмитрия Шостаковича. Мероприятие может стать точкой притяжения для тысяч крымчан и гостей полуострова.

Так считают в компании «Крымская Роза», которая является партнером этого полюбившегося многим проекта.

- Духовные и культурные ценности, которые были заложены в проект Севастопольского бала, очень близки нам. Они во многом созвучны с ценностями нашей компании. Именно поэтому мы решили поддержать инициативу наших севастопольских друзей, - рассказывает гендиректор косметической компании «Крымская Роза» Иван Гладун. – Точка пересечения нашлась в том числе в посткроссинговых проектах. Мы разместили стенды с открытками Севастопольского Бала в наших фирменных магазинах в Симферополе. Любой желающий может найти их там.

Участники бала, в свою очередь, получили возможность поучаствовать в проекте «Привет из Крыма», запущенном «Крымской Розой» год назад. В репетиционных залах в Севастополе размещены стойки с открытками, отправив которые, можно порадовать вниманием родных и близких и поучаствовать в розыгрыше годового запаса косметики.

Открытки от «Крымской Розы» можно отправить в любую точку России за счет компании

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