Остров стабильности в море кризиса: Почему выгодно работать в компании «Симбат»

Рынок товаров для детей является одним из самых востребованных для работы с лицензиями

Компания «Симбат» занимается разработкой, производством и продажей игрушек для детей уже более 25 лет. Со дня основания, в 1995 году, и до настоящего времени компания «Симбат» прошла долгий путь развития и сейчас входит в тройку лидеров на рынке товаров для детей.

За эти годы ассортиментный портфель компании стал одним из самых объемных на рынке, в каталоге «Симбат» сегодня более 20 тысяч наименований продукции из более чем 30 категорий. Рынок товаров для детей является одним из самых востребованных для работы с лицензиями. «Фиксики», «Смешарики», «Царевны», «Сказочный патруль», «Маша и Медведь», Barbie, «Малышарики», «Синий трактор», «Щенячий патруль», «Фееринки», «Грузовичок Лева» и многие другие герои приходят к детям вместе с продукцией, которую выпускает компания «Симбат».

Чтобы каждый покупатель мог приобрести продукцию полюбившейся торговой марки компании «Симбат» построена эффективная система продаж, которая охватывает все имеющиеся на данный момент в стране каналы дистрибуции: от мелких магазинов «у дома» до крупных сетей: «Детский мир», «Бубль Гум», гипермаркетов «Ашан" «Окей», «Лента», «Метро». Активно и энергично, обгоняя рост рынка, развивается отдел электронной коммерции компании «Симбат» благодаря которому продукция сегодня продается на площадках OZON, Wildberries.ru, AliExpress, Yandex-market и других.

Высокая доля рынка, лидерство, завоеванное компанией «Симбат», — это закономерное продолжение следования четкой стратегии развития, это грамотное руководство, создающее все возможности для роста и развития сотрудников.

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