Сегодня и завтра несколько улиц Симферополя останутся без воды

Полуостров частично останется без вода на два дня. Фото: Архив "КП"

Из-за аварийных работ на сетях водоснабжения предприятия АО «Завод «Фиолент» в Симферополе не будет воды 25 мая и 26 мая, передает КИА.

С 9.30 ограничено водоснабжение по следующим адресам: проспект Победы, 209-275, улица Каспийская, улица Мазанская, улица Генническая, улица Нижнегорская, улица Таманская, улица Самохвалова, улица Кубанская, улица Глинки, улица Греческая, улица Афинская, улица Понтийская, улица Школьная, улица Ясная, а также на прилегающих улицах и переулках. Ремонтные работы идут в крымской столице на проспекте Победы/улице Глинки. Краны будут сухими целый день, водоснабжение возобновится в 00.00.

Завтра, 26 мая, с 9.00 ввиду переключения на байпас в Симферополе на улице Набережная, будет ограничено водоснабжение по следующим адресам: улица Набережная, 77, 79, 83, 83А, 85, 85а, 85а/1, 87, 87а, 89, 91, улица Семашко, 15, улица Гагарина, 9а, 11, а также в прилегающих домах. Воды не будет в течение всего дня, водоснабжение возобновится в 00.00.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50