Погода в Крыму на 26 мая: без осадков и тепло до +25

Температура воды в Черном море +14°… +17°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

26 мая на Крымском полуострове опять актуальны штормовое предупреждение и чрезвычайная пожарная опасность. Повсеместно наблюдается переменная облачность.

В столице Республики Крым Симферополе днем воздух прогреется до +23°...+25°. Скорость северо-восточного ветра составит 8-13 м/с.

В Севастополе днем всего +15°...+21°. Скорость западного ветра составит 3-5 м/с.

На востоке полуострова, в Феодосии и Судаке хозяйничает западный ветер до 10 м/с. Днем воздух прогреется до +25°.

Евпатория порадует западным ветром, скорость которого не превысит 10 м/с. Столбик термометра поднимется до +23°…+25°. Переменная облачность.

В Ялте и Алуште дует восточный ветер, скорость которого всего 5-10 м/с. Воздух на ЮБК прогреется до +24°…+26°. В небе на солнышко время от времени будут набегать облака.

Вода в Черном море +14°… +17°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50