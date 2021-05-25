Крымчан приглашают отметить 100-летие крымскотатарского поэта

Сеитумеер Гафаарович Эмиин родился 15 мая 1921. Фото: Крымскотатарский государственный театр/ВКонтакте

В Симферополе 28 мая состоится мероприятие, приуроченное к 100-летию со дня рождения крымскотатарского поэта, общественно-политического деятеля Сейтумера Эмина. Об этом сообщили в Государственном комитете по делам межнациональных отношений Республики Крым.

Организаторы торжества приглашают всех крымчан отпраздновать значимое событие, которое пройдет в Крымскотатарском академическом музыкально-драматическом театре по адресу город Симферополь, улица Менделеева, 5. Мероприятие начнется ровно 17.00.

Гости увидят концертные блоки в художественной форме отражающие значимые и трагические моменты жизни Сеитумера Эмина. Запланирована книжно-документальная выставка о жизни и деятельности С. Г. Эмина, также представят его авторские сборники и публикации. Всем желающим бесплатно раздадут газету «Янъы дунья», где можно будет прочитать статью о поэте. Кроме того, организуют просмотр видео снятого ТРК «Миллет» о его жизни и творчестве.

В конце гостям предложат послушать стихи и народные песни в исполнении Заслуженных артистов Республики Крым Эмилии Меметовой и Дилявера Османова, и посмотреть выступления хореографических ансамблей «Несиль» и «Йылдызлар».

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