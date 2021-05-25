Крымчане с украинским паспортом смогут занимать госдолжности

Изменения призваны обеспечивать права крымчан и севастопольцев, которые решили отказаться от гражданства Украины. Фото: Татьяна Коркина

Крымчане, не оформившие в 2014 году отказ от украинского гражданства по независящим от них причинам, смогут без ограничений занимать государственные должности. Соответствующий законопроект во втором чтении приняла Госдума РФ.

Такие изменения в законодательстве необходимы ввиду законов, запрещающих занимать государственные должности тем, кто имеет иностранное гражданство и вид на жительство за рубежом.

Также, если гражданин на момент воссоединения Крыма с Россией был несовершеннолетним, по достижении 18-летия он может подать заявление о нежелании состоять в украинском гражданстве.

Поправки внесены в статью 4 ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя».

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