Крымчане с украинским паспортом смогут занимать госдолжности

Изменения призваны обеспечивать права крымчан и севастопольцев, которые решили отказаться от гражданства Украины.
Фото: Татьяна Коркина
Крымчане, не оформившие в 2014 году отказ от украинского гражданства по независящим от них причинам, смогут без ограничений занимать государственные должности. Соответствующий законопроект во втором чтении приняла Госдума РФ.
Такие изменения в законодательстве необходимы ввиду законов, запрещающих занимать государственные должности тем, кто имеет иностранное гражданство и вид на жительство за рубежом.
Также, если гражданин на момент воссоединения Крыма с Россией был несовершеннолетним, по достижении 18-летия он может подать заявление о нежелании состоять в украинском гражданстве.
Поправки внесены в статью 4 ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя».
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