Парки и скверы Симферополя обрабатывают от клещей

Акарицидная (противоклещевая) обработка территорий снижает численность клещей и предотвращает их размножение.
Фото: Елизавета КВАЧКОВА
В парках и скверах крымской столицы проводят акарицидную обработку от клещей, передает «Крым 24».
На проведение этой процедуры выделили дополнительные средства. Сейчас введены ограничения на посещение некоторых парков и скверов. Их откроют после того, как завершат обработку и смывы покажут, что для людей и животных местность безопасна.
Ранее сообщалось, что жители Ялты недовольны реконструкцией парков за 350 миллионов рублей. Люди жалуются на посыпку дорожек, по которым невозможно гулять с коляской.
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