Минздрав Крыма ставит задачу привить от коронавируса 90% жителей старше 60 лет

Минздрав планирует провести массовую вакцинацию граждан от 60 лет и старше Фото: Анна КИРИЕНКО

Министерство здравоохранения Крыма планирует привить от коронавируса 90% жителей старше 60 лет. Об этом на брифинге по предупреждению коронавирусной инфекции сообщил глава Минздрава РК Александр Остапенко.

- 90% жителей за 60 лет мы должны вакцинировать, - отметил он. - У этой категории отмечается более тяжелое течение заболевания и большой риск осложнений.

Всего в Крыму привиты 210 тысяч 315 человек, из них 159 тысяч 239 человек получили второй компонент. На данный момент республика получила 259 тысяч 552 дозы препарата «Спутник V».

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