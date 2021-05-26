В Симферополе стартовал конкурс «О родном городе с любовью…»

Конкурс приурочен ко Дню города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В крымской столице начался творческий конкурс «О родном городе с любовью…». Об этом сообщили в администрации Симферополя.

Поучаствовать и показать свои способности смогут все желающие от мала до велика.

В конкурсе будет три номинации. Первая – «Ода Симферополю»: горожане могут выразить любовь к своему городу и рассказать о любимых местах Симферополя. Вторая номинация называется «Симферополь в объективе». Свои фотоработы могут показать как профессионалы, так и любители. На снимках должны быть дорогие сердцу места крымской столицы. Последняя номинация – «Любимый город в рисунках». Симферопольцы могут посостязаться в художественном мастерстве. На авторских рисунках также должен быть Симферополь. Использовать можно карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель или что-то другое.

Конкурсные работы отправляются всеми участниками в редакцию газеты «Южная столица Крым» до 30 мая по адресу: город Симферополь, улица Толстого, 15 или по адресу электронной почты gazeta_us@mail.ru. Лучшие работы получат призы от редакции и будут опубликованы в газете.

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