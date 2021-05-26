За неделю в Крыму привито от коронавируса 23 тысячи человек

В Крыму есть двухнедельный запас вакцины от коронавируса Фото: Анна КИРИЕНКО

За неделю в Крыму прививки от коронавируса сделали 22 тысячи 948 человек. Дополнительно открыли 6 прививочных кабинетов.

- Работают 102 стационарных пунктов вакцинации, дополнительно за неделю открыли 6 , - сообщил на брифинге по предупреждению коронавирусной инфекции глава Минздрава Крыма Александр Остапенко. - На выездной вакцинации работает 57 бригад.

По-прежнему в городах Крыма работают 11 мобильных пунктов, из них 6 — в Симферополе.

Всего в Крыму привиты 210 тысяч 315 человек, из них 159 тысяч 239 человек получили второй компонент. На данный момент республика получила 259 тысяч 552 дозы препарата «Спутник V».

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