У 18 прибывших из Украины обнаружили коронавирус

Через пункты пропуска въехали больше 4 тысяч человек за неделю Фото: Архив "КП"

За неделю в Крым из-за рубежа прибыло 4 772 человека, из них 4 266 с территории Украины. У 18 выявлен коронавирус.

- Все 18 прибыли с территории Украины, - сообщил на брифинге по предупреждению коронавирусной инфекции замруководителя управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков. - Два человека, прибывшие из Великобритании, находятся на 14-дневном карантине под медицинским контролем.

Несвоевременно предъявили результаты второго тестирования 31 человек. Суд вынес решения по 5 протоколам, составленным ранее, на общую сумму штрафа в 307 тысяч рублей.

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