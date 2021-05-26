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Общество26 мая 2021 12:21

В Крыму за сутки выявлено 93 больных коронавирусом

У 7 не было проявления болезни
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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За сутки 93 новых заболевших

За сутки 93 новых заболевших

Фото: архив "КП"

В Крыму за минувшие сутки выявлено 93 новых случая коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

- Из общего количества заболевших 58 выявлены при обращении за медицинской помощью, 34 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа, - уточнил он.

Лаборатории за сутки провели исследования проб 3386 человек. Выписаны с выздоровлением 103 человека.

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Коронавирус в Крыму