Появилось видео ракетных стрельб в Черном море

Учения проходили прямо около Черного моря. Фото: Скриншот из видео

В Крыму ракетные стрельбы провели фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» и береговые противокорабельные ракетные комплексы «Бал» и «Утес». Видео с запуска было опубликовано на странице минобороны РФ в соцсети «ВКонтакте».

- Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» успешно выполнил ракетные стрельбы зенитным ракетным комплексом «Штиль» в ходе совместного учения с противокорабельными ракетными комплексами «Утес» и «Бал», - отметили в пресс-службе.

Сами учения проходили прямо около Черного моря. Боевые стрельбы провели в несколько этапов, во время которых удалось запустить больше 10 ракетных пусков с борта корабля.

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