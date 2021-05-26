Опрос показал, сколько россиян хотят провести отпуск в Крыму в 2021 году

Крым готов в этом году принять большое количество туристов. Фото: Анна КИРИЕНКО

По планам, каждый пятый житель России в 2021 году отправится на курорты Крыма. Об этом говорят результаты опроса, который провели аналитики сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Пять процентов опрошенных ответили, что планируют посетить в период курортного сезона Кавказ, 4% отправятся в крупные города России, 3% желают поехать в северные регионы страны, еще 9% считают, что место отдыха не имеет значения. В деревню или на дачу хотят уехать 28% граждан. Желание поехать летом в Крым выразили 14 % отвечающих, еще 10% планируют отправиться на Черноморское побережье Краснодарского края.

Также стало известно, сколько денег планируют потратить граждане во время отпуска. Так, более 60 тысяч рублей готовы отдать 9% россиян, от 40 до 60 тысяч – 8%, отложили на отпуск от 20 до 40 тысяч 16%, каждый четвертый респондент рассчитывает уложиться в сумму до 20 тысяч рублей. При этом 42% опрошенных вообще не планируют тратиться на отпуск.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50