Крым одним из первых получит долю от миллиарда рублей на туризм в 2021 году

Ввиду закрытой Турции и европейских курортов, Крым высоко востребован. Фото: Михаил ПАТЛИС

Власти потратят один миллиард рублей на развитие туризма в некоторых регионах России. Локальные туристические проекты, которые будут воплощать в жизнь, есть и в Крыму, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Деньги инвестируют в разработку планов развития территорий, которые имеют все шансы заслужить любовь туристов. Сначала возьмутся за Крым, включая Севастополь, Дальний Восток и регионы, которые входят в Золотое кольцо России.

В туристических проектах будут содержаться предложения по развитию регионов, учитывая их развлекательный потенциал, а также расположение, наличие транспорта и инженерного обеспечения.

Средства будут выделены в рамках нового нацпроекта по туризму.

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