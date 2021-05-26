«Дно кризиса мы прошли»: Аксенов оценил обеспечение Крыма водой

Симферопольское водохранилище критически обмелело в сентябре прошлого года Фото: Виталий ПАРУБОВ

Крым преодолел самый сложный период в решении вопроса водообеспечения региона.

- Хуже, чем сегодня, уже не будет. Мы прошли дно кризиса. Теперь нужно работать в сторону улучшения ситуации, - заявил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, на данный момент в Ялте и Симферополе вопрос водоснабжения снят с повестки дня, поскольку отключения воды происходят только по ночам, а к концу года планируется решить вопрос вододефицита для всех населенных пунктов Крыма. Из этой сложной ситуации полуостров выйдет, даже если не будет осадков, уверен Аксенов.

Также глава региона добавил, что самая проблемная точка в плане обеспечения водой сейчас – это Алушта и близлежащие курортные поселки. Чтобы решить проблемы в этих местах, планируется построить Солнечногороское водохранилище проектным объемом 8 миллионов кубометров. Сейчас идет разработка технико-экономического обоснования объекта.

Напомним, проблемы с водой в Крыму начались в 2020 году, водохранилища критически обмелели, и в Симферополе с близлежащими поселками были введены графики подачи воды. Потом к жизни по графику стала привыкать и курортная Ялта, но сейчас в городах возобновили подачу воды.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50