Двое полицейских сели в тюрьму за ядовитые «крымские письма»

В феврале 2018 года письма получили около двух десятков посольств. Фото: Архив "КП"

Суд в Москве приговорил к 17 и 14 годам тюрьмы двух бывших полицейских из Краснодара Максима Котоманова и Дмитрия Красильникова за то, что они рассылали письма с ртутью в посольства более 20 стран, передает ТАСС. В письмах злоумышленники предлагали посетить мероприятия, посвященные возвращению Крыма в состав России.

По информации издания, они также были признаны виновными в незаконном обороте сильнодействующих веществ, покушении на лиц, находящихся под международной защитой, покушении на контрабанду ядовитых веществ, организации террористического сообщества и покушении на террористический акт.

По информации газеты «Коммерсант», Максим Котоманов в конце 2017-го - начале 2018 года изготовил и отправил более 200 пригласительных писем в посольства и руководителям Евросоюза и НАТО. В конверты он вкладывал написанное на поддельном бланке депутата Госдумы Сергея Железняка приглашение на праздничное мероприятие в честь воссоединения Крыма с Россией. Внутри обнаружили ядовитое вещество на основе ртути.

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