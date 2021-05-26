Из-за гастролей в Крыму власти Киева ввели санкции против 11 артистов России

Теперь артистам въезд на территорию Украины закрыт. Фото: "КП" Архив

Власти Украины ввели санкции против артистов из России за посещение Крыма. Персональные ограничения введены в отношении 11 лиц, среди которых актеры театра и кино, певцы. Об этом сообщили. Об этом сообщили в пресс-службе КМУ.

Решение было принято на заседании 26 мая, в среду. В Киеве посчитали недопустимым то, что артисты с гастролями посещали территорию, которую они считают своей, поэтому ввели против них санкции.

В списке значатся актеры театра и кино Владимир Вдовиченков, Жанна Эппле, Ольга Кабо, Дмитрий Орлов, Александр Петров, Евгений Пронин, Евгений Стычкин, Павел Трубинер, Алексей Чадов, певица и телеведущая Анастасия Сланевская и певец Ярослав Сумишевский. Ограничения связаны с отказом в предоставлении виз, а также применением других запретов въезда на Украину.

Ранее сообщалось, что в Крыму оценили санкции Украины против авиакомпаний РФ за полеты на полуостров. Кабинет министров ввел ограничения против 13 воздушных перевозчиков.

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