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Общество26 мая 2021 17:35

Крымчанка Анастасия Тюнина второй раз победила в соревнованиях по тайскому боксу

Девочка в 12 лет вошла в сборную страны
Елизавета КВАЧКОВА
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Девочка мечтает стать чемпионкой мира не только по тайскому боксу, но еще и по дзюдо. Фото: свободная энциклопедия "Википедия".

Девочка мечтает стать чемпионкой мира не только по тайскому боксу, но еще и по дзюдо. Фото: свободная энциклопедия "Википедия".

Крымчанка Анастасия Тюнина повторно одержала победу в турнире по тайскому боксу, который проходил в Московской области, передает Крымская Газета.

На соревнованиях собрались более семисот бойцов из 48 регионов страны. Это лучшие представители России в этом виде спорта. Они сражаются за право представлять свою страну на международных стартах. Анастасия уверенно шла к своей цели и одержала победу в полуфинале над представительницей Ямало-Ненецкого автономного округа.

- Уже второй раз в финале Настя встречалась с представительницей Тульской области Ульяной Хрисановой. В прошлом году они также бились в финале, и тогда мы выиграли, а Хрисанова стала серебряным призером, – рассказал тренер Анастасии, ее отец Александр Тюнин.

Победа Анастасии – результат больших трудов, для достижения которых девочка даже бросила школу и перевелась на домашнее обучение.

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