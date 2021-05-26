С улиц Ялты убрали более 350 никому не нужных электросамокатов

Электрический самокат - средство передвижения на двух колесах с электромотором. Фото: Архив "КП"

В Ялте убрали с улиц свыше 350 бесхозных электросамокатов.

Легальных точек проката электросамокатов в курортном городе нет, а от граждан часто поступают жалобы на то, что пользователи современного транспорта халатно относятся к передвижению по пешеходной зоне, передает КИА.

Усугубляют ситуацию припаркованные вдоль тротуара электросамокаты. Сотрудники департамента провели мониторинг и зафиксировали проблему. Внимание властей сейчас сосредоточено на изъятии двухколесного электротранспорта. Это нужно, чтобы разгрузить пешеходную зону.

Однако, несмотря на собранные с улиц экземпляры, в Ялте есть еще как минимум два места их скопления.

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