В Симферополе и Севастополе 27 мая произойдут масштабные отключения электричества

Свет погаснет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

27 мая жителей Симферополя и Севастополя ждут перебои с подачей электричества.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Шоссейная, 1а, 13а, 9, 13, 15, 19, 21, 2а, 4;

ул. Заречная, 30-34 (чет), 52-62 (чет), 1-33 (нечет), 51;

ул. Солнечная, 4-32 (чет);

пер. Виноградный, 1-16;

ул. Садовая, 1-12;

ул. Тополевая, 3, 3а;

ул. Южная, 33;

ул. Грушевая, 48-52 (чет);

ул. Светлая, 27;

пер. Каштановый, 4, 7;

ул. Зеленая, 50, 77-105 (нечет);

ул. Мальченко, 2-10 (чет), 14, 1-11 (нечет), 15, 15а;

ул. Сибирская, 1-47 (нечет);

ул. Вертолетная, 2-24 (чет), 1-27 (нечет);

пер. Вертолетный, 2-16 (чет);

ул. Взлетная, 1-31;

ул. Лайнерная, 1-15 (нечет);

пер. Посадочный, 4а;

площадь Аэропорта, 11;

ул. Гражданская, 54-120(чет) 61, 63;

ул. Балаклавская, 18-28(чет); 17-33(нечет), 35а;

ул. Трубаченко, 25; 31а, 34, 36, 27-33(нечет);

ул. Ливневая, 12-32(чет);

ул. Батурина, 51, 53;

ул. Зенитная, 36-70(чет), 31-63а(нечет);

пер. Ореховый, 8-24(чет), 9-29(нечет);

пер. Русский, 10-30(чет); 11-31а/12(нечет);

ул. Русская, 77;

пос. Комсомольский: пер. Садовый, 10а-14 (чет), 1-9 (нечет), пер. Солнечный, 1-9 (нечет)

микрорайон Каменка – садовые товарищества: «Дзержинец», «Рябина», «Дорожник», «Снежинка», «Домостроитель», «Шинник», «Молочник», «Энтузиаст», «Механизатор», «Консервщик», «Монтажник», «Строитель», «Мечта», «Мотор», «Уют», «Уют 1», «Здоровье», «Восход», «Ударник», «Лаванда», «Ремонтник», «Вымпел», «Мелиоратор», «Швейник», «Колос», «Пчелка», «Химик», «Машиностроитель», «Дружба», «Привал», «Ягодка-Крым», «Садовод», «Изыскатель» («Садовод 2»), «Водник», «Автомобилист», «Автомобилист 1», «Автобусник», «Полет», «Скала», «Степное»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 15.00

ул. Пионерская 1-А;

ул. Салтыкова-Щедрина 19;

ул. Карантинная 4-12

с 9.00 до 17.00

ул. Новикова 20-Б,20-26

ул. Генерала Лебедя 31-43

с. Пироговка: пер. Горина,7-15; туп. Озерный; ул. Озерная 2-12; ул. Пальметная 2-36,11-В,1-15,39; ул. Угловая 6,3-5; ул. Урожайная 22-а; ул. Пирогова 5-17,39; пер. Сельский 2,1-3; ул. Льва Толстого 2-24,1-15; ул. Рабочая 1-11; ул.Тенистая 2-а,2,6; пер. Озерный 4-12

с 11.00 до 17.00

КСП Память Ленина 2, 422, 474, 594, кад.49, 405, 429, 593

с. Родное: ул. Яны Дунья 14,18,22-24(чет), 1-5(нечет),9,17-19(нечет),23, ул. Новая жизнь 18, 17, ул. Садовая 2-24(чет),50, 1-31(нечет), ул. Умерова 2-6(чет), 3-7(нечет), ул. Новая 2-32(чет), 19-А,1-33(нечет), ул. Сумская 8-42(чет), 7-43(нечет), ул. Сахалина 2-10(чет),16,22, 1-9(нечет), 13-15(нечет), ул. Центральная 2-40(чет), 1-41(нечет), ул. Водопадная 2-8(чет), 1-7(нечет), ул. Школьная 8-30(чет), 7-29(нечет), ул. Сумская 2-6(чет), 1-5(нечет), ул. Центральная 23

с 8.00 до 16.00

ул. Силаева 8 (ООО «Экватор», Славянский рынок)

ул. Городское шоссе (ООО «Экватор», рынок 5 км Балаклавского шоссе)

с 8.00 до 17.00

с. Хмельницкое (полевой стан, пасека), Сахарная головка (ООО «Винодельческое хозяйство Акчурина», парники), СОАО Севастопольский уч.494, уч.492, 83,493.

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