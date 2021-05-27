Погода в Крыму на 27 мая: без осадков и тепло до +27

В Симферополе днем воздух прогреется до +27°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

27 мая на Крымском полуострове синоптики прогнозируют штормовое предупреждение и чрезвычайную пожарную опасность, бесплатным приложением идет повсеместная переменная облачность.

В Симферополе днем станет чуть-чуть теплее и воздух прогреется до +25°...+27°. По-прежнему будет играть с листвой деревьев и путаться в волосах прохожих северо-восточный ветер, скорость которого составит 7-12 м/с.

Феодосия и Судак во власти юго-восточного ветер до 10 м/с. Днем воздух прогреется до +25°.

Евпаторию будет холить и лелеять юго-западный ветер, скорость которого 6-11 м/с. Столбик термометра, как и накануне, «не перепрыгнет» +25°.

В Ялте и Алуште дует как и столице РК, норд-вест, скорость которого всего 7-12 м/с. Воздух на Южном берегу Крыма прогреется до +23°…+26°.

Вода в Черном море +14°… +17°.

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