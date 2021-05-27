Из Петрозаводска в Симферополь запустят еще один рейс

Полеты будут выполняться воздушными судами Bombardier - CRJ 200. Фото: Михаил ПАТЛИС

Авиакомпания «Северсталь» запустит дополнительный рейс из Петрозаводска в Симферополь, сообщили в Минтрансе Карелии.

Полеты запланированы с 6 июня по 6 сентября по воскресеньям. Лайнеры будут летать по прямому рейсу «Симферополь – Петрозаводск – Симферополь».

Вылет из аэропорта «Симферополь» в 15.30, приземление в аэропорту «Петрозаводск» в 21.55. Обратно самолеты отправляются в 23.00 и приземляются в Симферополе в 02.15.

Билеты уже в продаже. Цена зависит от тарифа. Их можно купить на официальном сайте авиакомпании.

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