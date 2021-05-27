Симферополь 27 мая частично остался без воды

Воды не будет целый день. Фото: Архив "КП"

В некоторых районах крымской столицы временно отключили воду 27 мая, передает «Крым 24».

С 9.00 ограничено водоснабжение по следующим адресам: улица Кечкеметская, 198, 196, проспект Победы, 208, 208а, а также в прилегающих домах. В кранах снова появится вода в 00.00 с 27 на 28 мая.

Также, из-за того, что идут работы по установке запорной арматуры для обустройства сетей, воды не будет по адресам: улица Русская, улица Гражданская, улица Дмитрия Ульянова, улица Миллера, улица Зенитная, улица Трубаченко, улица Сочинская, переулок Гавена, улица Ушакова, улица Новороссийская, улица Очаковская, улица Батумская, улица Качинская, а также на прилегающих улицах и переулков. Когда в кранах снова появится вода, пока не сообщается.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50