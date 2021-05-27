Под Симферополем КамАЗ опрокинулся и врезался в дерево

Пожарные предотвратили возможное возгорание грузовика. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК.

Около села Журавлевка в Симферопольском районе КамАЗ врезался в дерево, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

Сообщение о происшествии в службу спасения поступило в 17.03. Водитель грузовика не справился с управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся и врезался в дерево за пределами проезжей части. Водитель не смог самостоятельно выбраться из машины, пришлось дожидаться спасателей.

На место происшествия направили 2 отделения противопожарной службы, экипаж ГИБДД и скорую. Для того, чтобы достать пострадавшего из автомобиля, специалисты использовали аварийно-спасательный инструмент и передали его медикам. Всего в спасительной операции участвовало 6 человек от МЧС.

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