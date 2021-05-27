Пиротехники уничтожили больше 8 тонн бомб, найденных в крепости Керчь

Фото: ГУ МЧС по Севастополю

В Крыму уничтожили 37 взрывоопасных предметов общим весом больше восьми тонн, найденных в крепости Керчи. В пресс-службе главного управления МЧС по Севастополю уточнили, что самые крупные боеприпасы в этой партии – две фугасных авиабомны. Их вес – по тонне каждая.

В пресс-службе чрезвычайного ведомства уточнили, что бомбы времен Великой Отечественной войны уничтожили одновременно пиротехники специализированного отряда главного управления МЧС России по городу Севастополю.

Итак, было ликвидировано две единицы боеприпасов ФАБ-1000, 12 единиц ФАБ-500, одна - ФАБ-100, две ФАБ-50, две АО-2,5, а также 18 зажигательных авиабомб ЗАБ-2,5. Общий вес уничтоженных предметов – больше восьми тонн.

Командир группы разминирования отряда центра «Лидер» Вячеслав Цоффка отметил, что специалисты будут обнаруживать взрывоопасные предметы в крепости Керчь до 15 июля. Раньше пиротехники углублялись в грунт на 50 сантиметров, теперь же наличие бомб проверяют и на пятиметровой глубине.

- Работы выполнены в штатном порядке, с соблюдением необходимых мер безопасности. Все взрывоопасные предметы уничтожены, ущерба окружающей среде, инфраструктуре и населению не нанесено. Из уничтоженных предметов самым крупным по тоннажу был ФАБ-1000 – фугасная авиационная бомба весом 1 000 килограммов, - сообщил заместитель начальника специализированного отряда ГУ МЧС по Севастополю Арсен Смаилов.

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