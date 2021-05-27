Сергей Аксенов назвал ситуацию с дворами Крыма катастрофической

Проверку глава республики проводил, чтобы понять, какие у горожан есть проблемы. Фото: Сергей Аксенов/ВКонтакте

Глава Крыма Сергей Аксенов остался недоволен работой местных властей Симферополя после обхода дворовых территорий.

По его словам, по состоянию дворов в крымской столице очень много вопросов, отсутствует надлежащее наблюдение за ситуацией.

- К сожалению, очень слабый контроль. Просто катастрофа. Отсутствие следов властей, – сказал глава Крыма.

Он также добавил, что начальников двух управляющих компаний заменили.

Ранее сообщалось, что Сергей Аксенов за три месяца посетит дворы всех районов Крыма с проверкой. Цель – обеспечить людей связью с властями.

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