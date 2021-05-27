Сергей Аксенов остался недоволен после обхода симферопольских дворов

Фото: пресс-служба главы РК

Глава Крыма Сергей Аксенов обошел дворовые территории Симферополя и остался недоволен работой коммунальщиков и местных властей.

- По Симферополю есть масса вопросов. К сожалению, наблюдаю очень слабый контроль. Просто катастрофа. Здесь полное отсутствие следов властей. Заменили двух начальников двух управляющих компаний, - возмутился глава РК.

Кроме того, Аксенов обратил внимание на проблему отсутствия горячей воды в некоторых многоквартирных домах крымской столицы. По его словам, люди жалуются, что горячей воды нет с 1 мая. Она появилась только после приезда главы РК.

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