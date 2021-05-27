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Общество27 мая 2021 13:34

Между Ялтой и Севастополем начнет ходить пассажирский катер «Комета»

Всего планируют запустить три судна
Елизавета КВАЧКОВА
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Между городами Крыма будут ходить три пассажирских катера «Комета».

Между городами Крыма будут ходить три пассажирских катера «Комета».

Фото: Архив "КП"

Ялту и Севастополь свяжут пассажирским катером «Комета», сообщил председатель Комитета Госсовета РК по туризму, курортам и спорту Черняк Алексей.

В июле-августе 2021 года в море появятся еще два судна, поэтому маршрутов станет больше: между Феодосией, Ялтой, Севастополем и Евпаторией.

Катер рассчитан на 120 человек, салон бизнес класса – 22 места, салон экономического класса – 98 мест.

Ранее сообщалось, что в Судаке на песчаном пляже построили кафе и бунгало. Местные жители забили тревогу.

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