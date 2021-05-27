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Экономика27 мая 2021 15:28

В Крыму резко подскочили цены на капусту, морковь и картофель

Зато огурцы подешевели
Елизавета КВАЧКОВА
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Больше всего за прошедшую неделю подорожала белокочанная капуста.

Больше всего за прошедшую неделю подорожала белокочанная капуста.

Фото: Архив "КП"

За прошлую неделю в Крыму резко выросли цены на некоторые овощи. Соответствующие данные представил Крымстат.

Подорожала свежая белокочанная капуста на 23,38%. Цена на морковь поднялась на 10,25%. Выросла стоимость на картофель и морковь – на 2,81% и 2,27%.

Кроме того, снизилась цена на огурцы – на 28,15% и помидоры – на 6,86%.

Ранее сообщалось, что в Крыму за полгода цена на некоторые овощи выросла на 30%.

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