В Крыму резко подскочили цены на капусту, морковь и картофель

Больше всего за прошедшую неделю подорожала белокочанная капуста.
Фото: Архив "КП"
За прошлую неделю в Крыму резко выросли цены на некоторые овощи. Соответствующие данные представил Крымстат.
Подорожала свежая белокочанная капуста на 23,38%. Цена на морковь поднялась на 10,25%. Выросла стоимость на картофель и морковь – на 2,81% и 2,27%.
Кроме того, снизилась цена на огурцы – на 28,15% и помидоры – на 6,86%.
Ранее сообщалось, что в Крыму за полгода цена на некоторые овощи выросла на 30%.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50