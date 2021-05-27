Часть Симферополя и Севастополя 28 мая останется без электричества

Свет исчезнет на несколько часов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
28 мая в отдельных районах Симферополя и Севастополя на время исчезнет электричество. Несколько часов нельзя будет смотреть телевизор, пользоваться стиральной машинкой и другими благами цивилизации.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Инкубаторная, 1-10);
ул. Центральная, 49-59(нечет);
ул. Академика Стевена, 2-58(чет), 1-43(нечет);
ул. Гурзуфская, 10/4-30(чет), 24-56, 56/1;
ул. Малосадовая, 13, 15;
пер. Малосадовый, 10а, 2-20(чет);
пер. Водосбросный, 2-10(чет), 1/50-9(нечет);
пер. Инкубаторный, 2-16(чет), 1-13(нечет);
микрорайон Каменка – садовые товарищества: «Дзержинец», «Рябина», «Дорожник», «Снежинка», «Домостроитель», «Шинник», «Молочник», «Энтузиаст», «Механизатор», «Консервщик», «Монтажник», «Строитель», «Мечта», «Мотор», «Уют», «Уют 1», «Здоровье», «Восход», «Ударник», «Лаванда», «Ремонтник», «Вымпел», «Мелиоратор», «Швейник», «Колос», «Пчелка», «Химик», «Машиностроитель», «Дружба», «Привал», «Ягодка-Крым», «Садовод», «Изыскатель» («Садовод 2»), «Водник», «Автомобилист», «Автомобилист 1», «Автобусник», «Полет», «Скала», «Степное»
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 16.00
ул. Гоголя, 8
с 9.00 до 17.00
ул. Генерала Лебедя, 45-51
с. Пироговка: пер. Горина,7-15; туп. Озерный; ул. Озерная 2-12; ул. Пальметная 2-36,11-В,1-15,39; ул. Угловая 6,3-5; ул. Урожайная 22-а; ул. Пирогова 5-17,39; пер. Сельский 2,1-3; ул. Льва Толстого 2-24,1-15; ул. Рабочая 1-11; ул. Тенистая 2-а,2,6; пер. Озерный 4-12
с 11.00 до 17.00
КСП Память Ленина 2, 422, 474, 594, кад.49, 405, 429, 593
с. Родное: ул. Яны Дунья 14,18,22-24(чет), 1-5(нечет),9,17-19(нечет),23, ул. Новая жизнь 18, 17, ул. Садовая 2-24(чет),50, 1-31(нечет), ул. Умерова 2-6(чет), 3-7(нечет), ул. Новая 2-32(чет), 19-А,1-33(нечет), ул. Сумская 8-42(чет), 7-43(нечет), ул. Сахалина 2-10(чет),16,22, 1-9(нечет), 13-15(нечет), ул. Центральная 2-40(чет), 1-41(нечет), ул. Водопадная 2-8(чет), 1-7(нечет), ул. Школьная 8-30(чет), 7-29(нечет), ул. Сумская 2-6(чет), 1-5(нечет), ул. Центральная 23
с 8.00 до 16.00
пр. Генерала Острякова 64 (ТЦ «Московский»)
Дергачи – СНТ «Степной Фазан», ТСН «Бодрость»
Сапун-Гора – СНТ «Сапун-Гора», Диорама, ресторан «Лесной», Церковь
ул. 2-ой обороны 14-а,34-а,6,14,18-20(чет),26,34-38,50-92(чет),120,122,132,136,5-а,1-7(нечет), 11,15, 35,141, ул. Развилка-Ялт.-Сим.шоссе 3-5(нечет), ул. Художника Марченко 5, Сапун-гора 93, ул. Предместная 14-а,18-а,8-14(чет),20-24(чет),40,50,62,84, 13-а,73-а,5,9-13(нечет),21-25 (нечет),33-35(нечет),41-67(нечет),71-75(нечет),125/18,127, ул. Алексея Гущина 10-16(чет),122-128 (чет), 139-143(нечет), пер. Тюменский 10,14-20(чет), ул. Тюменская 38,52-56 (чет), 27,51, ул. Горпищенко 138,146, Лабораторное шоссе уч.16, уч.39 (ТСН СНТ «Эра-1»)
ООО «Экватор» – рынок Кольцо 5 км. Балаклавского шоссе
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