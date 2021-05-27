Директор транспортной компании в Ялте пойман на мошенничестве

Помимо прочего, он злоумышленник должен будет выплатить штраф в размере 650 тысяч рублей. Фото: Архив "КП"

Ялтинский городской суд признал директора местного транспортного предприятия виновным в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, сообщили в пресс-службе УФСБ по РК и Севастополю.

Мужчина врал о количестве льготников, которые пользовались транспортом, передавая искаженные данные в департамент социальной политики администрации Ялты. Таким образом, перевозчик накопил около 12 миллионов рублей, присваивая субсидии, которые должны были покрывать расходы проездов льготной категории граждан.

Уточняется, что подсудимый полностью признал своею вину, сотрудничал со следствием и возместил причиненный ущерб. Возбужденно уголовное дело по факту мошенничества. Максимальное наказание, которое может получить преступник – 5 лет тюрьмы.

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