Дело - труба: 13,5 тысяч жителей Керчи третьи сутки сидят без газа

Работы по переносу газопровода продолжат и в выходные Фото: Елена КОСТРЫКИНА

13,5 тысяч абонентов в Керчи остались без газа из-за работ, связанных с переносом газопровода. Об этом КП-Крым сообщили в керченском управлении «Крымгазсети».

По словам представителя газовой службы Владислава Христофорова, в целом без газа утром 25 мая оставались 193 многоквартирных дома.

- На сегодняшний день удалось подключить 5441 абонента. Сейчас идет переврезка. На месте работают специалисты из нескольких управлений: Феодосии, Керчи, Судака и Бахчисарая, - пояснил Христофоров.

Газопровод переносят в связи со строительством новой транспортной развязки по шоссе Героев Сталинграда. Трасса должна появиться на месте недостроенного моста начала девяностых годов.

- Газовую трубу, которая проходила по перекрытиям моста, демонтировали и перенесли под землю в первый день отключений, - рассказал Христофоров. - Теперь ведутся работы по «переврезке» и подключению абонентов.

Представитель газовой службы также заявил, что руководство керченского филиала «Крымгазсети» продлило рабочий день ремонтных бригад до 21 часа, чтобы ускорить процесс. Работы планируют продолжить и в выходные.

Параллельно обещают подключать абонентов. Однако подавать газ в дома будут только в присутствии жильцов и при допуске специалистов в квартиры, чтобы не допустить утечек и проверить газовое оборудование.

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