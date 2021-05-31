В Ботаническом саду КФУ зацвели ирисы

Корни ириса раньше использовали для лечения водянки и кожных инфекций. Фото: пресс-служба КФУ.

В Ботаническом саду имени Н. В. Багрова в Симферополе массово зацвели ирисы, передает КИА.

Коллекция сада – одна из крупнейших в России, в ней больше 450 видов, сортов и форм представителей рода Iris L. В 2021 году впервые зацвели гибриды, выведенные сотрудниками ботсада. Среди необычных признаков у новых цветов – несомкнутые верхние доли околоцветника и полупрозрачно-белые лепестки, с причудливо-изрезанной бахромчатым краем у нижних.

Распустился и оранжевый гибрид с отстоящей бородкой в виде «рога». Это последнее веяние в селекции ирисов. Наиболее перспективные виды отправятся на регистрацию в качестве собственных сортов Крымского федерального университета.

Название ириса связано с радугой: именно так в греческой мифологии звали богиню этого явления природы. Фото: пресс-служба КФУ.

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