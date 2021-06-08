Аксенов поздравил работников социальной сферы с профессиональным праздником

Вопросы социальной защиты граждан являются важнейшим государственным приоритетом. Фото: Надежда ДАЦЮК

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил всех работников социальной сферы с профессиональным праздником.

По его словам, труд таких людей важен и востребован, требует высокого профессионализма, милосердия, сострадания, терпения и самоотверженности.

- Невозможно переоценить значение вашей высокой миссии для государства и общества. В период пандемии коронавируса на работников социальной сферы легла большая дополнительная нагрузка. В этих непростых условиях вы проявили свои лучшие качества, внесли достойный вклад в преодоление последствий пандемии, – сообщил Аксенов.

Он также поблагодарил работников за самоотверженный труд и пожелал им крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех добрых начинаниях.

Уточняется, что за 2020 год сотрудникам учреждений стационарного социального обслуживания выплачены стимулирующие за счет госсредств в размере 163 миллионов рублей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50