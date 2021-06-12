Погода в Крыму на 12 июня: зюйд-вест и тепло до +27

Вода в Черном море прогрелась до +20°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

12 июня подарит жителям и гостям Крымского полуострова, как и подобает в День России, практически праздничную погоду. Бывает конечно и получше, но грозы синоптики не обещают.

В Симферополе переменная облачность. Утром и днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Днем столбик термометра поднимется до 25…27°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Город-герой Севастополь порадует переменной облачностью, с утра на побережье туманно. Как и прежде дует зюйд-вест. Температура воздуха днем 24…26°.

На Южном берегу Крыма все таже переменная облачность, тепло до 26°. Не исключаются и осадки.

Вода в Черном море прогрелась до 17…20°.

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