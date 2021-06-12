Симферопольца будут судить за оправдание нацизма

За оправдание нацизма в РФ предусмотрена уголовная ответственность. Фото: Архив "КП"

Следственный комитет по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело в отношении 21-летнего жителя крымской столицы, который подозревается в реабилитации нацизма, сообщили в СК РФ по РК.

Сидя дома, парень через свой профиль в соцсети ВКонтакте опубликовал пост, содержащий факты отрицания приговора суда Нюрнбергского процесса. Кроме того, в тексте есть признаки оправдания идеологии нацизма, программы использования рабского труда, жестокого обращения с военнопленными.

Стражи порядка провели у него дома обыск и конфисковали литературу с признаками экстремистского содержания. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что в Симферополе открылась выставка «Герои России, какими их не видел никто». Стенды с фото находятся в центре города.

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