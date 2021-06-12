Сергей Аксенов поздравил крымчан с Днем России

День России — один из самых «молодых» государственных праздников в стране. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил жителей Крыма с Днем России, который ежегодно отмечается 12 июня.

По его словам, со дня принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 году для нашей страны начался новый этап развития. День России – это символ преемственности отечественной истории и единства народов, живущих на одной территории.

- Сегодня наша Родина сталкивается с новыми вызовами. Но, как это бывало уже не раз на протяжении нашей истории, трудности делают нас сильнее. За нами – правда, мы помним наше славное прошлое, чтим наших героев и строим надежный фундамент для достойного будущего, – сообщил Аксенов.

Россия преодолела нелегкий путь от разрухи «лихих девяностых» до обновления в качестве великой державы. Один из символов такого возрождения – возвращение Крыма в состав РФ.

Он пожелал всем гражданам здоровья, благополучия и мира, а Родине – развития и процветания.

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