Сильный ливень в Гурзуфе испортил отдых туристам [видео]

Сейчас погода в регионе уже налаживается. Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Очевидцы поделились в соцсетях видео, на котором ливень затопил улицы Гурзуфа.

Многие россияне начали бронировать путевки в Крым на время летнего отдыха еще в апреле, если не раньше. Регион стал пользоваться популярностью, так как границы иностранных курортов закрыты из-за угрозы распространения коронавируса.

Однако туристов ждал неприятный сюрприз. Все испортила дождливая погода, которая хозяйничает на полуострове с начала лета. Синоптики прогнозировали потепление только к середине июня, но к этому времени срок путевок у первой волны отдыхающих уже подошел к концу.

Ранее сообщалось, что в Крыму 12 июня ожидается тепло до +27. На полуострове уже смело можно купаться в море.

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