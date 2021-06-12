В Симферополе решили не убирать электросамокаты, а наладить их работу

Электросамокат прост в использовании и не требует специальной физической подготовки. Фото: Электросамокаты - Симферополь / Вконтакте.

В крымской столице хотят упорядочить работу электросамокатов, сообщил руководитель администрации Валентин Демидов.

По его словам, на законодательном уровне вопрос, к сожалению, еще не урегулирован. Сейчас заинтересованные службы и курирующий заместитель прорабатывают нормативы.

- Я планирую встретиться с представителями проката, чтобы они поделились своим взглядом на ситуацию, – сообщил Демидов.

Он добавил, что лично пробовал воспользоваться транспортом, но в итоге пришел к выводу о неготовности его к эксплуатации.

Ранее сообщалось, что с улиц Ялты убрали более 350 бесхозных электросамокатов, так как транспорт загораживает пешеходную зону.

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