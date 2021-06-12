По просьбам жителей Симферополя власти вернули автобусную остановку на Героев Сталинграда

Жители района больше не мучаются, старая остановка вновь функционирует. Фото: Михаил ПАТЛИС

Жители микрорайона Героев Сталинграда обратились к заместителю Председателя Совета министров Республики Крым Евгению Кабанову. Граждане хотели вернуть остановку общественного транспорта «Пивзавод», которой они пользовались около 30 лет.

Ее перекрыли забором во время ремонта и установки новых ограждений. Места для остановки автобусов остались рядом с супермаркетом и через 2 с лишним километра у школы. Такое решения было неудачным.

- Нам стало дольше идти до остановки, а людям в возрасте крайне неудобно подниматься наверх в горку, особенно, если у тебя еще тяжелые сумки. Мы полгода мучились, но так и не привыкли, – сообщила председатель дома по улице Героев Сталинграда 27 Зинаида Воронова.

Забор убрали в течение двух дней после обращения к властям.

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