В Симферополе поймали мошенника, который торговал несуществующими авиабилетами

Мошенник выставлял для несуществующих билетов цену со скидкой. Фото: Архив "КП"

Полиция Симферополя задержала местного жителя за мошенничество с авиабилетами, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

К стражам порядка с жалобой обратилась 35-летняя женщина. Она рассказала, что потратила более 30 тысяч рублей на авиабилеты, которые так и не увидела. Деньги ей тоже никто не вернул.

Полиции удалось поймать мошенника, которым оказался 29-летний местный житель. Он признался, что орудовал через фиктивный сайт, а полученные деньги успел потратить на личные нужды. Возбуждено уголовное дело. Нарушитель может сесть в тюрьму на 5 лет.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50