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Происшествия12 июня 2021 15:50

В Симферополе поймали мошенника, который торговал несуществующими авиабилетами

Мужчина продавал их через фиктивный сайт
Елизавета КВАЧКОВА
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Мошенник выставлял для несуществующих билетов цену со скидкой.

Мошенник выставлял для несуществующих билетов цену со скидкой.

Фото: Архив "КП"

Полиция Симферополя задержала местного жителя за мошенничество с авиабилетами, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

К стражам порядка с жалобой обратилась 35-летняя женщина. Она рассказала, что потратила более 30 тысяч рублей на авиабилеты, которые так и не увидела. Деньги ей тоже никто не вернул.

Полиции удалось поймать мошенника, которым оказался 29-летний местный житель. Он признался, что орудовал через фиктивный сайт, а полученные деньги успел потратить на личные нужды. Возбуждено уголовное дело. Нарушитель может сесть в тюрьму на 5 лет.

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