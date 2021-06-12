В Брянске рейс в Симферополь перенесли на день

Первый самолет в Симферополь из Брянска в 2021 году вылетел 29 мая. Фото: Архив "КП"

В Брянске авиарейс в крымскую столицу перенесли на день. Вылет запланирован на 10.00 утра в воскресенье, 13 июня, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Причина переноса пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что впервые Крым и Армению свяжет прямое авиасообщение. Полеты продлятся до 26 октября.

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