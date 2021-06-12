Владимир Путин присвоил звание адмирала командующему ЧФ Игорю Осипову

Игорь Владимирович Осипов – российский военачальник. Фото: сайт Минобороны РФ.

Президент России Владимир Путин присвоил воинское звание «адмирал» командующему Черноморским флотом Игорю Осипову, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Указ вступил в силу 11 июня 2021 года. Кроме того, начальнику управления МВД России по Севастополю Павлу Ивановичу Гищенко присвоено звание генерал-майора полиции.

Игорь Осипов назначен командующим ЧФ в мае 2019 года. До него с 2018 года флот возглавлял вице-адмирал Александр Моисеев. Начальник УМВД по Севастополю Павел Гищенко является руководителем местной полиции с апреля 2020 года. До этого он был начальником управления МВД по Волгограду.

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