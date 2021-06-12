Как работают лагеря в Симферополе эти летом

Летняя оздоровительная кампания 2021 года в крымской столице началась 27 мая. Фото: Надежда ДАЦЮК

Летние площадки и лагеря при школах в Симферополе работают в штатном режиме, в этом году они смогут принять четыре тысячи детей, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Сейчас на базе школ организовано четыре лагеря дневного пребывания до 14.30. Дети получают двухразовое питание и играют на 39 тематических площадках, которые открыты до 12.30. Кроме того, четыре тысячи юных симферопольцев имеют возможность пройти оздоровительных отдых в пределах города.

Летняя оздоровительная кампания в 2021 году продлится до конца июня. В лагерях и на площадках работают педагоги дополнительного образования Центра детского и юношеского творчества, спортивных секций и различных кружков.

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