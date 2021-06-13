Погода в Крыму на 13 июня: без осадков и тепло до +27

На пляжах уже много отдыхающих. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

13 июня на Крымском полуострове, как обещают синоптики пройдет без природных аномалий и катаклизмов. Ливни и грозы утихомирились.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с., порывы до 17 м/с. Днем столбик термометра поднимется до 24…26°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Город-герой Севастополь порадует переменной облачностью, с утра на побережье туманно. Без осадков. Зюйд-вест в дневное время дует со скоростью 6-11 м/с. Температура воздуха до 25°.

На Южном берегу Крыма солнечное воскресенье, тепло до 23°. Без осадков.

Вода в Черном море прогрелась до 17…20°.

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