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Общество13 июня 2021 9:57

За сутки в Крыму зарегистрировали 127 новых случаев коронавируса

4 завезли из-за границы
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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Из общего количества заболевших 80 человек выявили при обращении за медицинской помощью

Из общего количества заболевших 80 человек выявили при обращении за медицинской помощью

Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крыму за последние сутки зарегистрировали 127 новых случаев коронавируса, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его информации, из общего количества заболевших 80 человек выявили при обращении за медицинской помощью, 43 - среди контактных по ранее заболевшим, а 4 завезли из-за границы.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4915 человек, - отметил Аксенов. - Количество выздоровевших за сутки составляет 57 человек, выздоровевших за весь период - 41 630 человек.

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